Зокрема ЗСУ знищили ворожий танк, 6 броньованих машин, ЗРК "ТОР М1", РСЗВ, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів.

За добу українські військові на півдні країни ліквідували майже 60 окупантів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В операційній зоні наших сил оборони обстановка динамічно-напружена. Противник намагається покращити своє положення, але, не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах", - зазначив він.

За словами Назарова, протягом минулої доби по українських позиціях ворог завдав авіаційний удар гелікоптерами Ка-52, у відповідь українська авіація нанесла 3 ураження по ворожим позиціям.

"Також при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів", - розповів спікер командування.

Як повідомляв УНІАН, на півдні за попередню добу Збройними силами України ліквідовано 87 російських загарбників, знищено 40 одиниць техніки та два польові склади боєприпасів.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 130 вогневих завдань.

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