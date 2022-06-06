За добу українські військові на півдні країни ліквідували майже 60 окупантів.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"В операційній зоні наших сил оборони обстановка динамічно-напружена. Противник намагається покращити своє положення, але, не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах", - зазначив він.
За словами Назарова, протягом минулої доби по українських позиціях ворог завдав авіаційний удар гелікоптерами Ка-52, у відповідь українська авіація нанесла 3 ураження по ворожим позиціям.
"Також при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів", - розповів спікер командування.
Як повідомляв УНІАН, на півдні за попередню добу Збройними силами України ліквідовано 87 російських загарбників, знищено 40 одиниць техніки та два польові склади боєприпасів.
Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 130 вогневих завдань.
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