Там зауважили, що останні події у РФ пояснюють, чому українська сторона не вважає можливим ведення переговорів.

Ситуація в Росії нестабільна і українська влада не бачить тих, з ким можна вести переговори.

Так останні події у РФ прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Трагікомедія останніх днів пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вважає можливим ведення переговорів з путінською Росією", - пояснив Подоляк.

Він поставив просте питання - з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, а об військове командування витирають ноги всі, кому не лінь.

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"Цій банді вже недовго існувати: у домі немає господаря. Ситуація всередині Росії неконтрольована, хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру..." – висловив думку Подоляк.

Збройний бунт Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнер" оголосив 23 червня, що починає збройний заколот з метою скинути військове командування РФ. Але його вистава не тривала і доби. Після перемовин з Олександром Лукашенком Пригоин заявив, що відводить своїх найманців у польові табори.

У розвідці США заявили, що знали про план Пригожина і повідомляли про це американській владі за два дні до початку подій у РФ.