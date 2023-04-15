Постраждали жителі Новокаховського району.

Мародерство росіян на тимчасово окупованих територіях України вийшло на новий рівень. В Херсонській області загарбники крадуть навіть масло з електротрансформаторів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, грабіж росіян призвели до того, що жителі окремих вулиць населених пунктів Новокаховського району залишилися без світла.

"Російські загарбники продовжують здійснювати мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, в Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу масла з електротрансформаторів, що, в свою чергу, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району", – йдеться у повідомленні.

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Мародерство російських окупантів - що відомо

Російські солдати зазгадалися українцям не тільки жорстокими вбивствами і знущаннями, але грабежами. Вони крали все, що могла хоч якось стати в нагоді-від золота і грошей до унітазів і собачих будок.

Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів". Йдеться про майно місцевих підприємців, які відмовилися працювати на Росію.

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