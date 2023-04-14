Ворог оголосив захоплене майно "покинутим" та почав процеси передачі в "управління Фонду держмайна".

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів". Йдеться про майно місцевих підприємців, які відмовились працювати на Росію.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни захопили українські підприємства й висунули умову про "перереєстрацію". Однак більшість власників бізнесу поїхала з регіону в момент окупації. Ті, ж хто залишився, відмовляються співпрацювати з окупантами.

"Ворог оголосив захоплене майно "покинутим" та почав процеси передачі в "управління Фонду держмайна". Надалі таке майно "приватизують заново", а по факту просто передадуть дотичним до окупаційної адміністрації структурам, які його розграбують", – йдеться у повідомленні.

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У Центрі нацспротиву зауважили, що подібні рішення окупантів є юридично нікчемними. Фактично йдеться про "легалізацію" мародерства на "законних підставах".

Ситуація на окупованих територіях України

У тимчасово окупованому Криму росіяни закривають пляжі для купання. На цих пляжах раніше почали рити окопи. Крім того, окупанти розставляють вздовж узбережжя в Криму військову техніку.

На сході України росіяни незаконно вивезли на територію РФ понад 100 тисяч дітей. Перед цим вони пройшли "медогляд" у лікарів, яких завезли на окуповану територію Донеччини та Луганщини. Російські медики виявили у дітей "патології" та призначили "лікування" в Росії.

Водночас українці продовжують чинити спротив російським загарбникам. В окупованих Донецьку, Луганську, Севастополі, Сімферополі та Мелітополі українці влаштували патріотичний флешмоб, залишаючи послання ворогу на російських рублях.

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