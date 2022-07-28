Частину ракет збила ППО.

Російські терористи сьогодні вранці, на День державності, випустили по території України понад 20 ракет.

Частина з них прилетіли у Київську область, розповів очільник ОВА Олексій Кулеба.

"У Київській області відбулося п’ять прильотів у Вишгородському районі. Ще дві ракети збили сили ППО. Такі зухвалі дії росіян вкотре доводять, що вони зазіхають не тільки на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність. Але наша держава і наша суверенність є непорушними", - зазначив він.

Кулеба також закликав усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та власної безпеки.

ДОПОВНЕНО. Згодом на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов уточнив, що на Київщині потрапила під обстріл військова частина.

"Сьогодні близько 5 години ранку противник випустив шість ракет типу "Калібр" по військовій частині у населеному пункті Лютіж Київської області. Одну будівлю було зруйновано, дві пошкоджено. Одна з ракет була збита над Бучанським кар’єром. Противник завдав ракетний удар з мису Фіолент акваторії Чорного моря", - повідомив Громов.

Він також розповів, що у Чернігівській області близько 6-ї години ранку з реактивних систем залпового вогню був обстріляний населений пункт Гончарівське.

За його словами, було випущено близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Встановлено, що обстріл був здійснений з району населеного пункту Зябровка Республіки Білорусь.

"Є втрати в особовому складі, наразі вони уточнюються", - зазначив Громов.

Як повідомляв УНІАН, вранці пролунали вибухи не лише на Київщині, а й у Чернігівській області, Миколаєві та Харкові.

Відомо, що частина ракет випускалися з території Білорусі.

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