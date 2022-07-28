Також під ворожі обстріли потрапили Чернігівщина, Миколаїв та Харків.

Російські терористи вранці в четвер завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району.

Про це повідомив очільник Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його даними, було обстріляно об'єкт інфраструктури.

"Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби. Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - написав Кулеба.

Також відомо про вже традиційні нічні чи ранкові обстріли Миколаєва та Харкова. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про потужні вибухи о 4-й ранку, харківський мер Ігор Терехов писав про два обстріли за ніч. "Обидва одразу ж після опівночі. Один ближче до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300. Як наслідок - дві невеликих пожежі, погашених нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих наразі немає", - повідомив Терехов.

Згодом стало відомо про обстріл Чернігівщини.

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередньо є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО. Бережіться", - написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

Відзначимо, сьогодні вперше відзначається День української державності.

Напередодні стало відомо, коли Україна може отримати німецькі системи ППО.