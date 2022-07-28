За попередніми даними, постраждалих немає.

Під ворожий обстріл сьогодні вранці потрапила, серед інших, Чернігівська область. Ракети туди прилетіли з сусідньої Білорусі.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"З 5:20 до 6:30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі. Наразі відомо про прильоти дев'яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Деталі обіцяють розповісти згодом. Про жертви ракетних ударів не повідомляється.

Нагадаємо, окрім Чернігівщини, ворог сьогодні випустив ракети по передмістю Києва, а також Харкову та Миколаєву.

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