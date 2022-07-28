Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

По території Чернігівської області зафіксовано 10 ворожих прильотів.

Про це своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи. На сьогодні понад 10 "прильотів" по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати. Таким чином ворог вітає нас з Днем української Державності. Ми люди вдячні і обов’язково ворогу за це віддячимо", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, за даними ОК "Північ", російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет. Наразі відомо про прильоти дев'яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала українська система протиповітряної оборони.

Окрім Чернігівщини, ворог сьогодні випустив ракети по передмістю Києва, а також Харкову та Миколаєву.

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