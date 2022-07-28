По території Чернігівської області зафіксовано 10 ворожих прильотів.
Про це своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи. На сьогодні понад 10 "прильотів" по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати. Таким чином ворог вітає нас з Днем української Державності. Ми люди вдячні і обов’язково ворогу за це віддячимо", - повідомив він.
Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, за даними ОК "Північ", російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет. Наразі відомо про прильоти дев'яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала українська система протиповітряної оборони.
Окрім Чернігівщини, ворог сьогодні випустив ракети по передмістю Києва, а також Харкову та Миколаєву.