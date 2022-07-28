Президент Володимир Зеленський привітав українців із заснованим ним рік тому святом – Днем державності України.
З цього приводу глава держави опублікував у соцмережах патріотичне відеозвернення.
"Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди. Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", – зазначив Зеленський у підписі до ролика.
Президент переконаний, що для збереження державності українцям важливо об'єднуватися:
"Нашу велику українську сім"ю єднає родина державних символів України. Це три брати: державний прапор України, державний герб України та державний гімн. На мою думку, дуже важливо не просто відзначати появу державності, але й об'єднуватися для її збереження".
День державності України
Варто зазначити, що сьогодні, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Свято збігається з днем хрещення Київської Русі.
Минулого року Зеленський ініціював підписав відповідний указ про затвердження Дня державності. 31 травня 2022 року ухвалила закон, який встановлює День державності України 28 липня святковим днем.