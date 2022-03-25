Також за останній час спецслужби викрили понад 10 агентів російських спецслужб.

У Києві ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка видавала себе за тероборону.

Про це повідомила Служба безпеки України. З початку війни СБУ ліквідувала більше 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їх учасників.

Також за останній час спецслужби викрили понад 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам та військовим злочинам на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Затримано агентів РФ, які збирали розвіддані про українські БПЛА, нейтралізовано спроби здійснити "федералізацію" на Запоріжжі, блоковано 89 Youtube-каналів російських медіа та пропагандистів і тисячі акаунтів у соцмережах, де ворог отримував дані про ЗСУ", - перерахували у відомстві.

Також СБУ направила до РНБО матеріали для введення санкцій стосовно вищого керівництва РФ.

Як відомо, нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років. Міська влада Києва закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками.

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