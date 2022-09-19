На звільнених територіях Харківщини щодня з’являється інформація про звірства рашистів, скоєні за час окупації. У селі Козача Лопань, що на кордоні з Росією, окупанти більш ніж півроку катували та вбивали людей. Понад тисячу місцевих примусово вивезли до Росії.
Нині в селі під щоденними обстрілами лишається кілька десятків людей, йдеться в сюжеті ТСН.
10 вересня 2022 року до села, що на кордоні з РФ, першим пішки зайшов голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Його мати була з першого дня повномасштабної війни була там під окупацією. Рашисти вивідали інформацію про матір голови громади, жінку катували - роздягали, ставили на сніг.
Сотні місцевих мешканців Козачої Лопані занавали тортур окупантів, на залізничній станції був штаб загарбників, там проводили допити. Тероризували населення й постійними обстрілами. Був і випадок, коли росіяни оголосили про роздачу гуманітарної допомоги, зібрали велику кількість людей на площі, а потім ударили з РСЗВ.
У селі від початку "господарювали" осетини, саме вони, кажуть місцеві, й вчиняли найбільше звірств.
Про контрнаступ ЗСУ на Харківщині окупанти спочатку не здогадувалися, а щойно запахло смаженим, почали вивозити людей до РФ. Після втечі росіяни обстрілювали село вже з території Росії.
Наразі без зв'язку, світла та газу у селі живе кілька десятків людей. Місцева влада у найшвидші терміни намагається відновити критичну інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що у Козачій Лопані на Харківщині виявили підвальне приміщення так званої "Народної міліції", де під час окупації російська армія катувала людей.