Сотні місцевих мешканців Козачої Лопані занавали тортур окупантів, на залізничній станції був штаб загарбників, там проводили допити.

На звільнених територіях Харківщини щодня з’являється інформація про звірства рашистів, скоєні за час окупації. У селі Козача Лопань, що на кордоні з Росією, окупанти більш ніж півроку катували та вбивали людей. Понад тисячу місцевих примусово вивезли до Росії.

Нині в селі під щоденними обстрілами лишається кілька десятків людей, йдеться в сюжеті ТСН.

10 вересня 2022 року до села, що на кордоні з РФ, першим пішки зайшов голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Його мати була з першого дня повномасштабної війни була там під окупацією. Рашисти вивідали інформацію про матір голови громади, жінку катували - роздягали, ставили на сніг.

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Сотні місцевих мешканців Козачої Лопані занавали тортур окупантів, на залізничній станції був штаб загарбників, там проводили допити. Тероризували населення й постійними обстрілами. Був і випадок, коли росіяни оголосили про роздачу гуманітарної допомоги, зібрали велику кількість людей на площі, а потім ударили з РСЗВ.

У селі від початку "господарювали" осетини, саме вони, кажуть місцеві, й вчиняли найбільше звірств.

Про контрнаступ ЗСУ на Харківщині окупанти спочатку не здогадувалися, а щойно запахло смаженим, почали вивозити людей до РФ. Після втечі росіяни обстрілювали село вже з території Росії.

Наразі без зв'язку, світла та газу у селі живе кілька десятків людей. Місцева влада у найшвидші терміни намагається відновити критичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що у Козачій Лопані на Харківщині виявили підвальне приміщення так званої "Народної міліції", де під час окупації російська армія катувала людей.

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