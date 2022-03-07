 Фото Twitter / Anonymous TV 🇺🇦

Міжнародна група хакерів Anonymous повідомила про злом російських державних телеканалів.

Про це повідомляють на сторінці організації в Twitter.

"Хакерський колектив Anonymous сьогодні зламав Російські потокові сервіси Wink і Ivi, а також телеканали Росія 24, Перший канал, Москва 24, щоб транслювати військові кадри з України", - йдеться в повідомленні.

Пізніше вони повідомили, що всі російські державні телеканали зламані. Також хакери зламали канал Russia Today (RT) у Франції. 

Вони транслювали антивоєнне звернення до росіян, а також кадри війни в Україні. 

"Ми - звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія і росіяни проти війни! Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні!" - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. 

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