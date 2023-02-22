У МНС Росії заявили про хакерську атаку.

Ряд радіостанцій у містах Російської Федерації оголосили про "загрозу ракетного удару". У МНС Росії заявили про хакерську атаку.

"Увага, увага, загроза ракетного удару", - оголосили на деяких радіостанціях під звуки сирени.

Відзначається, що "тривогу" оголосили в Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську і Підмосков'ї на частотах радіостанцій "Камеді", "Гумор ФМ" та "Авторадіо". При цьому наголошується, що російські ЗМІ також повідомили про схожу ситуацію у Воронежі і Казані.

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Спочатку в прес-службі "Газпром-Медіа Холдингу" заявили, що сигнал тривоги пролунав нібито через технічний збій. Пізніше в МНС РФ повідомили, що повітряна тривога прозвучала через "хакерську атаку в деяких регіонах РФ".

Хакери проти війни та Путіна - що відомо

Хакери, які не згодні з діями російської влади, вже неодноразово проявляли себе. Так, 20 серпня 2022 року вони зламали Кримське телебачення і замість пропаганди і брехні про війну росіяни дивилися звернення президента України Володимира Зеленського.

31 січня 2023 року в російському "Ермітажі" стався скандал, пов'язаний з військовими злочинами армії РФ у Бучі: на електронне табло музею вивели інформацію"про події в українській Бучі".

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