Загиблий дивним чином опинився на території, що перебуває під охороною.

У Криму російський окупант застрелив свого товариша по службі. "Мінуснутим" виявився 42-річний сержант Олексій Л.

Як повідомляють російські пабліки, інцидент відбувся в ніч проти 12 серпня. Олексій Л. був контрактником із Москви. У той роковий день неподалік села Почесне він зайшов на територію, що охороняється, не назвав пароль і не реагував на попереджувальні постріли.

45-річний рядовий із Красногорська Руслан М. побачив "невідомого чоловіка", запитав пароль, відповіді не отримав, зробив два постріли у повітря, а потім розстріляв окупанта.

Відео дня

Вже пізніше з'ясувалося, що загиблий був товаришем по службі Руслана М. із тієї ж військової частини. Невідомо, що Олексій Л. робив на території, що перебувала під охороною. Матеріали передано до військово-слідчого відділу РФ.

"Дружній вогонь" окупантів

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в тимчасово окупованому селищі Урзуф, що розташоване неподалік Маріуполя Донецької області, сталася дуже серйозна перестрілка між окупантами. Є загиблі.

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїх же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

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