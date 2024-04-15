Рух "Атеш" повідомив про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Севастополі.

Вдень у тимчасово окупованому РФ Криму внаслідок ракетної атаки Сил оборони України було уражено командний пункт, в якому знаходилися високопоставлені російські офіцери.

Про це "Суспільному" повідомили джерела у спецслужбах. Зазначається, що повітряна тривога в Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу.

Джерело УНІАН у спецслужбах також підтвердило інформацію про ураження у Криму командного пункту з високопоставленими російськими офіцерами.

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Крім того, згідно з даними Telegram-каналу "Крымский ветер", в окупованому Севастополі у повітря підіймали авіацію.

Партизани військово-патріотичного руху "Атеш" зауважили, що в Криму чутно роботу російської протиповітряної оборони. Також підпілля повідомило про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Севастополі. "810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що окупаційна влада не коментувала цю інформацію.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 13 квітня Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" у тимчасово окупованому Луганську.

Речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш назвав блискучою тонкою операцією ураження пункту управління російських окупантів в Луганську. Він зауважив, що українські льотчики демонструють свою майстерність та застосування західних зразків озброєння.

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