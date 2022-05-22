У рамках "адаптації" до переходу на російські програми у школах викладатимуть лише три предмети.

Окупанти планують з вересня повністю русифікувати навчання в Маріуполі, впровадивши свої стандарти.

Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла у своєму Telegram-каналі.

"У рамках "адаптації" до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію Росії й математику. Загарбники також влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Незгодним погрожують "негативними" наслідками - від "фільтраційних таборів" до обмеження "гуманітарної" допомоги", - йдеться в повідомленні.

Денісова зазначила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини.

А нав'язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", - написала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, у зруйнованому Маріуполі окупанти до кінця місяця планують запустити чотири школи. Днями вони влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

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