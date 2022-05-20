Вибору маріупольським вчителям вже не залишають, прямо та непрямо погрожуючи "негативними" наслідками.

У зруйнованому рашистами Маріуполі окупаційна влада протягом травня збирається запустити чотири школи по одній в кожному районі міста.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що днями окупанти влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Вибору педагогам не залишають, прямо та опосередковано погрожуючи "наслідками" – від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги,

За його інформацією, з вересня система освіти в школах повністю перейде на російські стандарти та програми, в них викладатимуть лише три предмети – російська мова/література, історія Росії та математика.

"Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови. Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику. Процес денацифікації можна вважати офіційно запущеним. Лють. Просто Лють", – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, що, за інформацією РНБО України, росіяни насильно русифікують депортованих українців. Зокрема, вивезених українських дітей змушують проходити "мовні курси", а вчителів проходити "перекваліфікацію" перед початком нового навчального року,

Тим часом з українських шкіл уроки російської мови незабаром можуть зникнути. Зокрема у школах Житомира учні більше не вивчатимуть мову агресора.

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