Безготівкові гроші на готівку маріупольцям обмінюють за курсом, який становить 2 до 1, тобто окупанти забирають у людей половину від суми.

У Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що у заблокованому місті відкрилися так звані "банкомати", які працюють під контролем російських окупантів. Відомо, що один з таких "банкоматів" запрацював у приміщенні колишнього супермаркету у Лівобережному районі міста.

"Там маріупольці можуть обміняти безготівкові гроші на готівку у шахраїв за курсом, який становить 2 до 1. Тобто окупанти забирають у людей половину від суми", - наголосила Денісова.

Крім того, у приміщенні Центрального відділку поліції окупанти під виглядом "пенсійного фонду та соціальних служб" почали активний збір даних маріупольців.

"Під час "реєстрації" окупанти виманюють дані не лише про особу та її майно, але й родичів. Існує загроза, що ці дані можуть використовуватися рашистами для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, які виїхали або мешкають за межами Маріуполя", - підкреслила омбудсмен.

Денісова наголосила, що терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях - це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти, за інформацією Пентагону, виводять частину своїх військ з Маріуполя.

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