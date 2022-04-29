На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, окупаційні війська РФ почали виводити деякі свої частини з Маріуполя.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства США. За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід.
За даними Пентагону, бої за місто тривають. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують наносити як ракетні, так і авіаційні удари.
Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взято, не було б сенсу в ракетних ударах
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. З перших днів вторгнення Маріуполь знаходиться під постійним ворожим вогнем. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку продуктів і медикаментів. Місто стерте з лиця землі. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.
- 26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.
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