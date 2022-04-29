За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, окупаційні війська РФ почали виводити деякі свої частини з Маріуполя.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США. За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід.

За даними Пентагону, бої за місто тривають. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують наносити як ракетні, так і авіаційні удари.

Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взято, не було б сенсу в ракетних ударах

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. З перших днів вторгнення Маріуполь знаходиться під постійним ворожим вогнем. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку продуктів і медикаментів. Місто стерте з лиця землі. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.

26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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