Росія перекидає частину військ з Маріуполя на північний захід / фото REUTERS

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, окупаційні війська РФ почали виводити деякі свої частини з Маріуполя.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США. За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід.

За даними Пентагону, бої за місто тривають. Як зазначив під час брифінгу чиновник оборонного відомства, російські військові повністю не контролюють Маріуполь і саме тому окупанти продовжують наносити як ракетні, так і авіаційні удари.

Як зазначив чиновник, якби місто було повністю взято, не було б сенсу в ракетних ударах

Війна в Україні:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Окупанти обстрілюють мирні міста України. З перших днів вторгнення Маріуполь знаходиться під постійним ворожим вогнем. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку продуктів і медикаментів. Місто стерте з лиця землі. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.
  • 26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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