Це сталося у селищі Приазовське.

У Мелітопольському районі Запорізької області вночі українські партизани підірвали штаб російських окупантів, де вони займалися підготовкою до псевдореферендуму.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці", - відзначив він.

Штаб знаходився у селищі Приазовське. За словами Федорова, саме у цьому приміщенні російські загарбники готувались до так званого "референдуму" та видавали людям російські паспорти.

"Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі", - підкреслив мер міста.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські партизани підірвали штаб пропутінської партії "Єдина Росія" в окупованому Мелітополі.

Також раніше рух спротиву підірвав залізничний міст поблизу міста. Після цього російські загарбники кинулися проводили у Мелітополі та найближчих населених пунктах масові фільтраційні заходи для пошуку винних у підриві.

Як відомо, Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації з 26 лютого.

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