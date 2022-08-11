У Маріуполі партизани спалили склад із награбованим окупантами майном містян.
Про це під час брифінгу розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Відповідаючи на запитання щодо спротиву в Маріуполі, мер зауважив, що у місті є партизани.
Він додав, що окупанти грабували оселі маріупольців і збирали викрадені речі "в певному місці".
"Наші хлопці та дівчата спалили все це, щоб це не дісталося цим покидькам, які це робили", - розповів Бойченко.
Крім того, він зауважив, що українська символіка з'являється в різних містах, які наразі тимчасово окуповано.
"На жаль, є і затримання тих героїв, які сьогодні незламно рухаються в бік нашої території", - сказав міський голова.
Раніше повідомлялося, що маріупольська група спротиву "Немізіда" влаштувала пожежу в окупованому місті.
Сьогодні стало відомо, що у Маріуполі працівники "Міськводоканалу" влаштували бунт через відсутність заробітної плати.
Крім того, російські загарбники інсценують затримання нібито "азовців" у місті, щоб продемонструвати "успіхи" у боротьбі з проукраїнським рухом.