Він зауважив, що українська символіка з'являється в різних містах, які наразі тимчасово окуповано.

У Маріуполі партизани спалили склад із награбованим окупантами майном містян.

Про це під час брифінгу розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Відповідаючи на запитання щодо спротиву в Маріуполі, мер зауважив, що у місті є партизани.

Він додав, що окупанти грабували оселі маріупольців і збирали викрадені речі "в певному місці".

"Наші хлопці та дівчата спалили все це, щоб це не дісталося цим покидькам, які це робили", - розповів Бойченко.

Крім того, він зауважив, що українська символіка з'являється в різних містах, які наразі тимчасово окуповано.

"На жаль, є і затримання тих героїв, які сьогодні незламно рухаються в бік нашої території", - сказав міський голова.

Раніше повідомлялося, що маріупольська група спротиву "Немізіда" влаштувала пожежу в окупованому місті.

Сьогодні стало відомо, що у Маріуполі працівники "Міськводоканалу" влаштували бунт через відсутність заробітної плати.

Крім того, російські загарбники інсценують затримання нібито "азовців" у місті, щоб продемонструвати "успіхи" у боротьбі з проукраїнським рухом.

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