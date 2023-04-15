Наразі невідомо, де саме "прилетіло".

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вранці пролунали потужних вибухи.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вибухів було два.

"Щойно два потужних вибухи в Маріуполі", - написав Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

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Більше подробиць наразі не повідомляється. Місцеві пабліки також наразі мовчать щодо цих "прильотів".

Маріуполь під окупацією: що відбувається у місті

Окупанти захопили Маріуполь ціною величезних втрат. Українські воїни тримали оборону до останнього. В кінці травня воїни вийшли з "Азовсталі". Місто потрапило під окупацію.

Кількість жертв серед цивільних маріупольців Україна оцінює десятками тисяч. Навіть після окупації в місті зростає смертність. Нові поховання з'являються на Старокримському кладовищі. Однією з головних причин високої смертності в місті є низький рівень медицини.

Крім того, в місті зростає кількість людей з інфекційними захворюваннями. Поширюються, зокрема, дизентерія і сальмонельоз.

Водночас окупанти продовжують знищувати зруйнований ними ж Маріуполь. У місті знесли пам'ятник відомому художнику Архипу Куїнджі. "Борються" росіяни і з будинками: знесено вже більше 350 багатоповерхівок.

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