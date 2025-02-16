Місце загибелі сотень захисників України зроблять майданчиком для веселощів.

Російські окупанти хочуть перетворити руїни заводу "Азовсталь" на тематичний парк відпочинку. Про це повідомляють інформаційні ресурси маріупольських колаборантів.

Вони прямо визнають, що не мають наміру відновлювати зруйноване самими ж окупантами колись головне підприємство міста.

"Тут планується відкрити "Доменну піч", що дає змогу відвідувачам заходити всередину на різних рівнях і знайомитися з методами металургійного виробництва, а також рудний двір із музеєм металургії", - розповів головний із "туризму" в угрупованні "ДНР" Олександр Головко.

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Плани хочуть реалізувати протягом 10 років або більше.

Наміри окупантів обурили заступника командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максима Жоріна, який у 2014 році брав участь у звільненні Маріуполя від сепаратистів. У 2016-17 рр. Жорін командував полком "Азов", який згодом обороняв "Азовсталь" у 2022 році.

"Тисячі цивільних трупів закатали в бетон, і побудували багатоповерхівки, щоб приховати масштаби жертв. Тепер на території заводу, де проходили найбільші битви, хочуть зробити "туристичний об'єкт". Психічно здорова людина ніколи не додумається з такого місця зробити що-небудь розважальне", - зазначив Жорін.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Як писав УНІАН, в окупованому Маріуполі російські загарбники зносять історичні будівлі і на їхніх місцях планують побудувати багатоповерхівки. Йдеться насамперед про одноповерхову забудову 19 століття. У 2022 році окупанти пошкодили ці будівлі під час захоплення міста.

Журналістка Анна Мурликіна, яка не так давно відвідала окупований Маріуполь, розповіла, на що його перетворили росіяни. Вона зазначила, що окупаційна влада зрівняла з землею багато житлових будинків, історичний центр розбитий вщент.

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