Раніше російські загарбники в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації".

У захопленому Маріуполі російські загарбники відкрили єдине відділення банку та встановили один банкомат для понад 100 тис. мешканців, які залишаються у місті.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь…. Нове єдине працююче відділення банку з банкоматом. Покращення життя від Росії - знищити цивілізацію та повернути середновіччя. Регрес, як запорука міцності нацистського режиму", - написав Андрющенко.

Він опублікував фотографії цього відділення "Центрального республіканського банку", банкомату, та оголошення, в якому повідомляється, що "Банк не здійснює переведення в готівку українських платіжних карток".

Як повідомлялося, російські загарбники в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації". Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну.

Як повідомляв УНІАН, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою за озвучені 22 тисячі.

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