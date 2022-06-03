Тіла вивезли в братську могилу в селі Виноградне.

У Маріуполі з-під завалів зруйнованого російськими окупантами будинку дістали шість тіл мирних людей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Пам'ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради хорошого кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вулиці Пашковського та проспекту Першого Травня", - нагадав він.

Андрющенко каже, що російські загарбники почали розбирати завали, знищуючи докази своїх злочинів.

Вчора з-під завалів цього будинку дістали шість тіл загиблих цивільних. Знайдено п'ять чоловічих і одне жіноче тіло. Їх вивезли в братську могилу в селі Виноградне.

"Це перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних у Маріуполі для відео контенту. Якщо у військовій злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали", - зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що біля Маріуполя збільшуються місця масових поховань. Найбільше нових могил журналісти знайшли в травні в селищі міського типу Старий Крим.

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