Поліцейські розпочали співпрацю з окупантами з власної волі.

В окупованому російськими військами Маріуполі укранські поліцейські перейшли на службу в "ДНР".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграм-каналі.

Він опублікував відео, на якому видно, як співробітники Нацполіції в Донецькій області переходять на службу до окупантів.

При цьому він зазначив, що зрадники добровільно перейшли на бік ворога.

"МерZота найвищого рівня. Поліцейські. Співробітники поліції Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Мерзота. Сподіваюся, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічне життя набагато швидше справедливого суду. Сволоти", - прокоментував Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники запроторюють у в'язницю і розстрілюють українських волонтерів і чиновників у Маріупольському районі. Зокрема, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного терміну главу одного з приазовських селищ. Крім того, щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.

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