Диверсантів затримала місцева охорона.

Диверсантів знешкодили в Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Імовірно, метою міг бути предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратія Зорі.

Зазначається, що диверсійна група намагалася проникнути на територію монастиря, але їх затримала місцева Охорона. Крім того, виявили мітки, які знищили.

"Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування незалежної від Росії церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їх терору - лідерів українського суспільства і держави. Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна оприлюднити, дали підстави об'єктивно вважати, що серед цілей російського терору - предстоятель ПЦУ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ПЦУ запевнили, що Епіфаній не виїжджав і не поїде за межі України.

"У нього надійна охорона. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями і духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - підсумував Зоря.