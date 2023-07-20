З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло літньої жінки.

У Миколаєві збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу міста російськими військовими.

З-під завалів дістали тіло другої жертви ракетної атаки окупантів, про що повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Сергій Шайхет у своєму Telegram-каналі.

"Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва. З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше", - зазначив він.

За словами Шайхета, розшукові роботи ще тривають, адже під завалами можуть залишатися люди.

"Шановні громадяни, якщо ваші близькі або знайомі могли перебувати у пошкоджених будинках і досі не вийшли на звʼязок, зверніться на спецлінію 102 із відповідною заявою", - додав очільник обласної поліції.

Окупанти в ніч на 20 липня обстріляли ракетами Миколаїв

У ніч на 20 липня російські окупанти знову обстріляли Південь України після призупинки дії "зернової угоди". На цей раз вони вдарили по Одесі та Миколаєву 19 крилатими ракетами та 19 дронами-камікадзе.

У Миколаєві дві ракети влучили в житлову багатоповерхівку та гаражі. Внаслідок атаки постраждали 18 осіб, у тому числі 5 дітей. За декілька годин після удару рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка.

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