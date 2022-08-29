Протягом двох тижнів було атаковано Центральний банк РФ, популярні онлайн сервіси переказу грошей, а також флагманські пропагандистські ЗМІ.

Українська ІТ-армія за останні два тижні заблокувала понад 450 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Айтівці та активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя рф та послаблювати економіку загарбника – йдеться у повідомленні. Відео дня:

Зокрема, кібератака від української ІТ-армії вивела з ладу головну фінансову установу ворога – центральний банк РФ – через що установі довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами.

Не оминула українська ІТ-армія й політичну партію пропагандистів "Справедливая Россия — патриоты — за правду".

Всі ресурси партії промивання мізків були недоступні. Чим довше не працюватиме сайт, тим менше брехні буде розповсюджуватися в мережі – додали у Мінцифри.

Також наші спеціалісти призупинили роботу російських вітчизняних аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформляти міжнародні віртуальні карти та переказувати гроші. Водночас було заблоковано російський сервіс пошуку роботи SuperJob на окупованих територіях, а також рітейл-компанію DNS, яка дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в РФ.

Наостанок айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти.

Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входить понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як і українських, так і іноземних професіоналів.

Раніше українські хакери розповіли, як "поклали" найбільший російський відеохостинг Rutube.

Вас також можуть зацікавити новини: