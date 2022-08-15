Протягом двох тижнів було атаковано онлайн-ресурси "Пошти Росії", пенсійний фонд РФ, онлайн-банкінг та платформи для відеоконференцій.

Українська ІТ-армія за останні два тижні заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів ворога. Зокрема, було атаковано онлайн-ресурси "Пошти Росії", пенсійний фонд, онлайн-банкінг та платформи для відеоконференцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога. Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя рф. Це послаблює економіку і спонсорування війни - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора РФ. Зокрема, неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо. Крім того, через кіберудари родини військових не отримали виплати та компенсації за участь у війні проти України.

Також клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона. Не оминула наша ІТ-армія і російські аналоги платформ для відеоконференцій, які успішно не працювали.

Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входить понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як і українських, так і іноземних професіоналів.

Раніше українські хакери розповіли, як "поклали" найбільший російський відеохостинг Rutube.

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