Українська правоохоронна система готова розслідувати будь-які злочини, у тому числі вчинені українськими військовими, але тільки за наявності фактів.

У Міноборони прокоментували заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, порушуючи закони війни і наражаючи на небезпеку життя людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, Україна продовжує політику відкритості та об’єктивного підходу до дій як агресора, так і наших військових, які ведуть оборонні заходи. У 2014 році Україна сама звернулась до Міжнародного кримінального суду та дозволила розслідувати злочини проти людяності та військові злочини, на відміну від Росії.

"Хочу нагадати, що українська правоохоронна система та суди розслідували та виносили вирок тим військовим, які вчиняли злочини у зоні бойових дій. У нас багато таких прикладів. Якщо є факти, ми готові до розслідування, але тільки у рамках контексту, а не за голими звинуваченнями. Але поки ми чекатимемо російського ворога у полі, як дехто нам радить, росіяни займуть всі наші будинки", - наголосила вона.

Вона підкреслила, що наші військові укріплюють і обороняють міста і села від загарбника. Відбувається розміщення ППО для прикриття неба над населеними пунктами. Влада регулярно проводить евакуацію, проте не всі жителі погоджуються на це.

Як повідомляв УНІАН, на думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації ЗСУ і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: