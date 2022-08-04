Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, порушуючи закони війни і наражаючи на небезпеку життя людей.
У коментарі журналістам Подоляк повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.
"Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Абсолютний пріоритет для Збройних сил України - зберегти життя і здоров'я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії. Тому ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій в більш безпечні райони", - підкреслив він.
Подоляк додав, що попередні кілька тижнів уряд і вище керівництво України закликали жителів Донбасу тимчасово покинути цю територію з міркувань безпеки, а з 2 серпня почалася обов'язкова, але не примусова евакуація.
"Ми допомагаємо нашим громадянам безкоштовно виїхати в безпечні місця, розселяємо і забезпечуємо всім необхідним. Цей процес триває, і ми, як і раніше, закликаємо скористатися можливістю евакуації і не ризикувати своїми життями", - зазначив радник глави ОП.
Він підкреслив, що Росія дотримується тактики тотального терору і ігнорує будь-які правила і закони, намагаючись максимально знищувати цивільну інфраструктуру і мирне населення.
"Цьому немає і не може бути ніяких виправдань. Ми регулярно бачимо, як російська армія обстрілює житлові квартали за 500 + км від фронту, навмисне вбиваючи мирних громадян і дітей. Всі російські військові злочини фіксуються як нашими, так і міжнародними слідчими групами, і матимуть відповідні юридичні наслідки", - сказав Подоляк.
За його словами, будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.
Як відомо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".