Неопізнаний безпілотник спробував атакувати AirbusА320 авіакомпанії "Аерофлот" під час посадки в Московському міжнародному аеропорту "Шереметьєво".
Коптер, що небезпечно наближається до літака, помітив один з пасажирів рейсу Самара - Москва. За його словами, дрон цілився в борт літака, і коли до дотику залишалося кілька десятків метрів, то раптово змінив курс і полетів у бік лісосмуги поруч з аеродромом, повідомляє російський Telegram-канал Mash.
Після посадки він передав інформацію службі безпеки "Шереметьєво", і там почали перевірку.
Разом з тим державне пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу "Аерофлоту" спростувало інформацію про зближення безпілотника з літаком компанії.
"Інформація про зближення неопізнаного безпілотного літального апарату з повітряним судном не знайшла підтвердження. Можливо, це був оптичний обман або, що найімовірніше, пасажиру просто привиділося", — зазначили в компанії.
Безпілотники атакують столицю Росії - останні факти
У ніч на 3 травня з'явилося відео, на якому два безпілотники атакували Кремль. Один з дронів вдарився в дах будівлі та загорівся.
Того ж дня російські Telegram-канали повідомили, що у Підмосков'ї, недалеко від міста Коломина впав невідомий безпілотник.
Наприкінці квітня під Москвою, всього за 300 метрів від житлових будинків, впав дрон з 17 кг вибухівки.