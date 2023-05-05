Один з пасажирів побачив, як безпілотник цілився у борт літака.

Неопізнаний безпілотник спробував атакувати AirbusА320 авіакомпанії "Аерофлот" під час посадки в Московському міжнародному аеропорту "Шереметьєво".

Коптер, що небезпечно наближається до літака, помітив один з пасажирів рейсу Самара - Москва. За його словами, дрон цілився в борт літака, і коли до дотику залишалося кілька десятків метрів, то раптово змінив курс і полетів у бік лісосмуги поруч з аеродромом, повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Після посадки він передав інформацію службі безпеки "Шереметьєво", і там почали перевірку.

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Разом з тим державне пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу "Аерофлоту" спростувало інформацію про зближення безпілотника з літаком компанії.

"Інформація про зближення неопізнаного безпілотного літального апарату з повітряним судном не знайшла підтвердження. Можливо, це був оптичний обман або, що найімовірніше, пасажиру просто привиділося", — зазначили в компанії.

Безпілотники атакують столицю Росії - останні факти

У ніч на 3 травня з'явилося відео, на якому два безпілотники атакували Кремль. Один з дронів вдарився в дах будівлі та загорівся.

Того ж дня російські Telegram-канали повідомили, що у Підмосков'ї, недалеко від міста Коломина впав невідомий безпілотник.

Наприкінці квітня під Москвою, всього за 300 метрів від житлових будинків, впав дрон з 17 кг вибухівки.

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