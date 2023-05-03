Безпілотник впав у лісі приблизно за 85 кілометрів від Москви.

На тлі інциденту в Кремлі у Підмосков'ї впав невідомий безпілотник. На місці аварії утворилася вирва, повідомляє телеграм-канал Mash.

Стверджується, що дрон впав недалеко від міста Коломна — в лісі між селом Черкізово і селом Підлужжя. Звідти до МКАД близько 85 км.

"На місці утворилася воронка, навколо розкидано уламки БПЛА і двигун. Фахівці їдуть в ліс, де все сталося", – йдеться в повідомленні.

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Події з безпілотниками в Росії

Минулої ночі невідомі особи за допомогою двох дронів атакували Кремлівський комплекс у Москві. Один з безпілотників врізався в дах будівлі на території Кремля і спричинив невелику пожежу.

Цієї ж ночі невідомі партизани атакували нафтосховище у Краснодарському краї недалеко від тимчасово окупованого Криму. Там теж виникла пожежа, але куди більш масштабна.

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