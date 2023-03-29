Вибух, який стався в прикордонуправлінні спецслужби 16 березня, міг бути наслідком дій російських "умільців", які спробували оглянути дрон.

Співробітники Федеральної Служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації знесли вибухом власне прикордонуправління в Ростові-на-Дону при спробі розібрати "український" дрон.

Йдеться про подію, яка сталася 16 березня на вулиці Сіверса. Тоді в будівлі прикордонного управління ФСБ сталася велика пожежа, внаслідок якої частково обвалився корпус установи.

Раніше основною версією вибуху спецслужби РФ назвали проблеми з електропроводкою, що спричинили вибух паливно-мастильних матеріалів, проте, за даними Baza, у кулуарах спецслужби активно перевіряється ще одна версія подій.

Відео дня

Зокрема, в будівлі міг вибухнути "український" дрон, який незадовго до детонації ФСБ знайшла на території Ростовської області. Повідомляється, що троє співробітників спецслужби, ймовірно, вирішили власноруч "поколупатися" в техніці на предмет виявлення розвідувальних даних (в дрон була вмонтована камера для запису інформації), але, не впоравшись з БПЛА - ледь не знесли будівлю при його огляді.

ЗМІ уточнюють, що спочатку стався великий вибух, потім - вогонь перекинувся на склад. Внаслідок події всі учасники огляду "українського" дрона загинули.

Керівництво ФСБ РФ вже влаштувало справжній "розбір польотів" з цього приводу своїм підлеглим у Ростові-на-Дону.

Партизани РФ заявили про причетність до вибуху в Ростові 16 березня

Нагадаємо, що 16 березня в російському Ростові жорстко "бабахнуло" в будівлі ФСБ. Відео інциденту зняв випадковий очевидець, констатувавши, що сила вибуху була настільки сильною, що склалося враження, нібито у будівлі злетів дах. Також він підтвердив, що у момент події там перебували "вояки".

Пізніше місцеві партизани організації "Чорний міст" заявили, що насправді вибух у будівлі стався не через замикання проводки, як стверджують у ФСБ. Вони взяли на себе відповідальність за "хлопок".

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