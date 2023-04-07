Його затримали й направили на обстеження до психіатричного відділення.

У будівлі Міноборони Росії у центрі Москви знову неспокійно. Сьогодні, 7 квітня, чоловік із пістолетом намагався проникнути на територію відомства.

"Інцидент стався на КПП біля головної будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Чоловік у неадекватному стані з пістолетом намагався проникнути на територію міністерства. При цьому він голосно кричав і розмахував руками. Порушника оперативно затримали, мотив вчинку він пояснити не зміг", - повідомили пропагандистському виданню ТАСС у силових структур.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За попередніми даними, чоловік взяв з собою пневматичну зброю, однак точніше стане відомо після експертизи. На росіянина склали протокол за статтею про дрібне хуліганство, його направили на обстеження до психіатричного відділення.

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Інциденти у державних установах РФ

16 березня сталась пожежа у будівлі ФСБ у Ростовській області. Спочатку заявляли про "коротке замикання", однак згодом стало відомо, що пожежа виникла, коли силовики намагались розібрати український дрон.

Увечері 5 квітня загорілася будівля Міноборони РФ в центрі Москви. Причиною пожежі у будівлі Міноборони у центрі Москви офіційно став "аварійний режим електромережі".

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