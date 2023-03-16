Поруч із боєприпасами горить паливо в баках.

На території управління ФСБ в Ростові-на-Дону сталася пожежа. Місцеві ЗМІ пишуть про детонацію складу з боєприпасами.

Перед задимленням в будівлі очевидці чули вибух.

Як повідомило джерело Telegram "112", займання почалося на складі на території прикордонного управління.

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Видання "161.ru" з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що причиною пожежі стала детонація боєприпасів, що зберігалися в будівлі.

Інші ЗМІ пишуть, що пожежа сталася через коротке замикання, а на другому поверсі складу нібито зберігаються паливно-мастильні та лакофарбові матеріали. Пропагандистська помийка SHOT стверджує з посиланням на джерела, що пожежникам вже навіть передали бронезахист.

"Будинок цегляний, повністю у вогні. Поряд з боєприпасами горить паливо в баках", - додало джерело "161.ru" у силових структурах.

Пожежі присвоєно другий ранг складності. Вогонь охопив усе складське двоповерхове приміщення, площею 880 квадратних метрів.

Співробітників прикордонного управління з сусідніх будівель евакуювали, МНС РФ нарощує угруповання пожежників.

У будівлі ФСБ постраждав 36-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього сильні опіки, перелом та закриту черепно-мозкову травму. Потерпілого негайно госпіталізували.

Вибухи в Росії – актуальне

Останнім часом у Росії почастішали пожежі за загадкових обставин, які російська влада зазвичай пояснює "головотяпством" робітників.

У січні цього року полум'я охопило нафтобазу у російському Ангарську.

Пожежа після вибухів сталася і на нафтобазі "Роснефті" в Туапсі (Краснодарський край РФ).

А ось масштабну пожежу у Москві 10 січня довелося ліквідовувати за допомогою авіації.

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