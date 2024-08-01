Варіант "це не ми", мабуть, не пройде цього разу, зауважив Плетенчук.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив участь підрозділів ВМС в атаці по цілях російських загарбників в Курську у ніч на 31 липня.

У той же час, він не підтвердив і не спростував застосування модифікованої української ракети "Нептун" під час удару. "Варіант "це не ми", мабуть, не пройде цього разу. Ми можемо лише підтвердити участь ВМС, звісно не розкриваючи подробиць", - сказав Плетенчук в етері Радіо Свобода.

Щодо використаного озброєння лише зауважив: "Ті кейси, які відбувалися й раніше - це і Єйськ, і порт "Кавказ" натякають на те, що спроможності нашої зброї, яка є на озброєнні підрозділів ВМС, вказує на досить великий радіус можливого застосування".

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За його словами, загалом технічні подробиці операцій знають лише дотичні до них підрозділи. "Можу лише зазначити, що у нас були кейси з дуже вдалим застосуванням в тому числі тих систем, які мали б зупиняти ракети, наприклад, С-400. Комплекси, з якими ми маємо боротися, вони доволі серйозні. Незмінним залишається лише концепція їхнього застосування. Але тим не менш, сказати, що вони можуть гарантувати захист від систем озброєння, які є у військово-морських силах, наразі не можна", - сказав Плетенчук.

Речник ВМС підкрелсив, що такі удари є неочікуваними для противника, вони вимагають кропіткого планування. Наразі наслідки удару по Курську дорозвідуються.

"Кожне застосування (озброєння) це окремий кейс, який зважується, оцінюються всі ризики. Не слід забувати, що це озброєння нам не дістається безкоштовно. І його виробництво доволі складне… Тому зайвий раз застосовувати подібні системи, просто для того щоб застосовувати, ніхто не буде. Обов’язково прораховуються усі фактори, щоб це застосування було вдалим… Якщо є вірогідність витоку інформації щодо планування або щось подібне, то ризикувати коштовними системами озброєння ніхто зайвий раз не буде", - зазначив Плетенчук.

Атака на Курськ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 липня у Курській області лунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що внаслідок атаки розпочалася пожежа.

Згодом у Генеральному штабі Збройних сил відзвітували, що було уражено склад зберігання озброєння і військової техніки біля міста. Експерти Defence Express не виключають, що в атаці могла бути задіяна модифікована ракета "Нептун".

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