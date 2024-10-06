Місцева влада заявила про збиття понад 10 БПЛА.

Вечір середи, 24 липня, у Росії видався "неспокійним". Курськ і Курська область країни-агресора знаходяться під атакою дронів.

Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів. Зазначається, що в регіоні працює ППО. У мережі писали про потужні вибухи.

Водночас тимчасово виконуючий обовʼязки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що над Медвенським районом силами ППО було збито український БПЛА літакового типу

Відео дня

"Збито ще 12 українських БПЛА літакового типу в курскому небі", – додав він згодом.

У мережі вже публікують відео атаки:

Удари по Росії: інші новини

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про успішне ураження порому "Славянин" під час удару по порту "Кавказ". Його загарбники використосували у військових ціля. Примітно, що це був останній залізничний пором росіян на Кубані.

Як відомо, у червні 2024 року ЗСУ вперше атакували Курську область з HIMARS. Тоді було уражено будівлю Федеральної служби безпеки. Водночас тамтешня влада заявляла про "успішну роботу ППО" та "усунення наслідків атаки".

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