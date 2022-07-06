Він вивіз їх у безпеку, ризикуючи своїм життям.

Військовий водій Національної гвардії України під обстрілами врятував понад 500 бійців на Донбасі.

Про це розповідають у Міністерстві внутрішніх справ України.

Сергій родом з Кропивницького. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Чоловік вивіз у безпечну зону сотні поранених побратимів із Національної гвардії та інших військових підрозділів.

"Ось дивись, у мирному житті професія водія у нас вважається заурядною, звичайною. А на війні немає другорядної роботи. Кожен – кухар, медик, водій – одиниця стратегічна. Під час воєнних дій важливість кожного збільшується в сто крат. Там кожен герой. Але ніхто, віриш, ніхто себе таким не вважає. Просто самовіддано роблять своє діло", - розповів він.

Відзначається, що він вступив до лав Нацгвардії ще у 1999 році. У Сергія за спиною тисячі кілометрів доріг під час виконання службово-бойових завдань. У 2014-му, 2015-му, 2017-му та 2018 роках ніс службу у районі проведення АТО/ООС.

Раніше повідомлялося, що під Києвом 15-річний хлопчик за допомогою дрона допомагав Збройним силам України знищувати колони російських окупантів.

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