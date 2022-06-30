Завдяки його діям виш зміг відновити навчальні процеси на базі іншого університету.

Наймолодший ректор України Микола Трофименко у свої 37 очолює Маріупольський державний університет та є депутатом міської ради. На початку війни він вивіз усі важливі документи вишу. Рішення про вивезення серверів та документів було ухвалене ще 24 лютого.

Про це Трофименко розповів у ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Микола разом із родиною та частиною співробітників виїхав до Дніпра, проте вже за декілька днів він вирішив повернутися. Чоловік заявив, що не міг залишити 5000 студентів і працівників без стипендій та заробітної плати й особисто приїхав контролювати цей момент.

"Це, мабуть, відчуття совісті. Такі рішення не приймаються логічно, тут є якісь відчуття, що маєш зробити і з чим маєш жити потім. Окрім того, моя дружина відмовилась розлучатись, хоча я хотів її залишити в Дніпрі. Я трохи себе у цьому звинувачую, тому що треба було якось замкнути і поїхати, тому що ніхто не очікував, що на нас чекає в Маріуполі", - згадує Трофименко.

Подружжя повернулось до міста 26 лютого, але виїхати за тиждень не вдалось - Маріуполь був повністю оточений. Ректору разом із дружиною довелось жити у підвалі.

Також у гуртожитку університету залишалось близько 100 студентів. Керівництво вишу домовлялось з Червоним Хрестом, аби їм привозили поїсти, а комендант готувала для студентів їжу на відкритому вогнищі під обстрілами. Деякі студенти намагались пішки покинути місто, окупанти їх перевіряли, забирали техніку, а студентів з Азербайджану взагалі намагались звинуватити у тому, що вони наче б то воювали з полком "Азов" та морською піхотою.

За його словами, щодня на оперативну зустріч з першим заступником міського голови приходили керівники підприємств, організацій та волонтерів, які залишились в блокадному Маріуполі. Одна з таких зустрічей закінчилась трагічно.

"Під кінець наради у будівлю прилетіла ворожа міна, шибки повибивало, у спину директора одного з департаментів потрапив уламок. На цій нараді був і представник Червоного Хреста, який сказав, що спробують прокласти шлях для виїзду з міста. Ми прийняли рішення на свій страх і ризик покинути Маріуполь, адже залишатись було неможливо", - розповів Трофименко.

Наразі Маріупольський державний університет повністю знищений. Хоча російські пропагандисти намагаються створити картинку, що виш відновлює роботу в окупованому Маріуполі, це фейк.

Зазначимо, що 18 квітня виш, завдяки вивезеним документам та серверам, відновив абсолютно усі навчальні процеси, а студенти продовжили отримувати освіту онлайн. Наразі він функціонує на базі Київського національного університету будівництва та архітектури.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти спалили всі книги з бібліотеки Храму Святителя Петра Могили, включно з унікальними виданнями.

Вас також можуть зацікавити новини: