Міністр закликала людей, які шукають своїх родичів, здавати тест-ДНК для пришвидшення процесу пошуку.

З початку повномасштабної війни Україна повернула тіла понад 400 загиблих.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас уже понад 400 тіл, які ми повернули… Але це точно мало, бо ми знаємо, що тіл є набагато більше... Росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл. Вони розуміють, до якого вибуху це призведе, тому роблять це ледь не потайки, роблять це, не афішуючи, і намагаються не передавати нам тіл", - розповіла вона.

Верещук також повідомила про проблему із поверненням тіл, яка є наразі, і буде в майбутньому.

"Ми проводимо ідентифікацію і генетичну експертизу за європейськими протоколами. Росія ж не підтримує європейські протоколи в принципі, перебуваючи у стані орди та середньовіччя, вони мають свої протоколи. І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які проводять вони, генетичні, точно не будуть співпадати, і ми, можливо, не будемо бачити у списках тих тіл, які вони нам будуть навіть передавати. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити", - зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Вона зауважила, що точна кількість тіл, які необхідно повернути, наразі не можна підрахувати, бо людей шукають та знаходять й серед живих полонених, й навіть в інших країнах, куди їм вдалося втекти з РФ.

Відтак, міністр закликала людей, які шукають своїх родичів, здавати тест-ДНК для пришвидшення процесу пошуку.

Нагадаємо, Верещук закликала мешканців окупованих територій не брати російські паспорти. Вона просить їх переїжджати на підконтрольну територію за змоги.

Вас також можуть зацікавити новини: