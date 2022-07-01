Ексгумація у місті фактично зупинена. Людям доводиться жити поруч з могилами.

У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу, в якій знаходяться понад сотня тіл.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська, 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах", - розказав Андрющенко.

За його словами, ексгумація у Маріуполі фактично зупинена.

"Окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Керівники комітетів самоорганізації населення отримали вказівку терміново збирати дані про потреби в дровах та вугіллі.

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