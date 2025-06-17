Усього російські окупанти запустили 472 засоби повітряного нападу - 440 дронів і 32 ракети.

Силам оборони України цієї ночі вдалося знешкодити 428 повітряних цілей, запушених російськими загарбниками. Зафіксовано влучання у 10 локаціях. Уламки збитих дронів і ракет впали у 34 локаціях.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, у ніч на 17 червня (із 20.00 16 червня) противник атакував 472 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару - місто Київ.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 - локаційно втрачені:

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Вогневими засобами збито 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), 163 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (Усього ворог запустив 440 дронів, близько 280 із них - "шахеди").

Також знешкоджено 2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал", одну - локаційно втрачена (усього було дві таких ракети).

Знешкоджено 15 крилатих ракет Х-101 (усього цих ракет було 16).

Знешкоджено 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69, одну - локаційно втрачено (усього було 9 таких ракет).

Знешкоджено 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П (лок. втр.).

Також російські окупанти запускали 4 крилаті ракети "Калібр", але не повідомляється, чи було ці ракети збито, або куди ці ракети могли влучити.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ 17 червня

Як повідомляв УНІАН, у Києві внаслідок російської атаки щонайменше 14 людей загинуло, ще 60 осіб поранено.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ цієї ночі пережив один із найбільш страшних ударів. Ві наголосив, що такі атаки - "чистої води тероризм" і весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як реагують на терористів.

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