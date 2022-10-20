Зеленський повідомив, що готується візит президента Німеччини до України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що необхідно розгорнути повітряний щит над Україною негайно.

Про це він написав у Telegram, говорячи про предметну і продуктивну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору", - зазначив президент України.

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Зеленський повідомив, що готується візит президента Німеччини до України.

Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T

12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула німецька система протиповітряної оборони IRIS-T.

Що таке IRIS-T

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

Відмова Штайнмаєру у візиті в Київ

12 квітня Штайнмаєр, який перебував тоді у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України.

Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Після цього канцлер Олаф Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. В інтерв’ю ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

Коли непорозуміння набуло розголосу, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що ситуація з відхиленням візиту Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

5 травня Зеленський і Штайнмаєр провели переговори. Після них у канцелярії німецького президента заявили, що "сторони погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці".

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