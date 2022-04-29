У селищі Вільча склалася надзвичайна гуманітарна ситуація.

У селищі Вільча Вовчанського району Харківської області, де проживає близько 2 тис. людей, в тому числі внутрішньо переміщені особи, внаслідок російської окупації склалася надзвичайна гуманітарна ситуація.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зауважила, що жителі селища потребують харчів, ліків та засобів гігієни.

"На сьогодні відсутнє надходження пенсій через поштові відділення, не можна зняти кошти з банківських карток, немає електроенергії та водопостачання, відсутній мобільний зв'язок, інтернет", - розповіла омбудсмен.

Денісова додала, що у селищі Вільча функціонує пансіонат для людей похилого віку, більшість підопічних якого не можуть самостійно пересуватися. Через відсутність електропостачання, персонал готує їжу у дворі закладу. Також відсутня гаряча та холодна вода.

"Вовчанський район відрізаний від України по річці Сіверський Донець: підірвані мости та дамба на Печенізькому водосховищі. Окупанти проводять репресії серед населення: примусово забирають учасників АТО, працівників української поліції, мисливців, в яких відбирають зброю, у підприємців та фермерів – автомобілі та техніку", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ЗСУ звільнили стратегічно важливий населений пункт.