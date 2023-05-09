Патрік Райдер офіційно підтвердив, що ЗСУ збили балістичну ракету РФ з Patriot.

У США прокоментували інформацію про першу в історії збиту російську гіперзвукову ракету "Кинджал". У Пентагоні підтвердили оприлюднені дані про роботу зенітного ракетного комплексу Patriot.

"Коли мова заходить про готовність України, її інвентарю або відомостей про перехоплення ракет, я можу підтвердити, що вони збили російську ракету ("Кинджал" - УНІАН), застосувавши систему протиракетної оборони Patriot", - заявив спікер Пентагону генерал Патрік Райдер.

Це перша в історії збита ракета "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

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Збиття ракети "Кинджал" в Україні - що відомо

У ніч на 4 травня Росія вдарила по містах України ракетами. Українська система ППО смогу вперше збити ракету "Кинджал". При цьому в Повітряних силах не одразу повідомили про це.

Таким чином, Збройні Сили України стали першою в світі армією, яка змогла знищити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" з Patriot.

Видання CNN написало, що Пентагон обрадував факт збиття балістичної ракети Росії, тому що раніше можливість збивати гіперзвукові ракети повітряного базування з американських комплексів Patriot мала чисто теоретичну основу.

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