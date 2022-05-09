Російські загарбники масово відмовляються воювати та будь-якими шляхами намагаються уникнути участі у бойових зіткненнях.

Російські окупанти відмовляються їхати на лінію фронту та псують свою техніку. У Пологах Запорізької області загарбники розстріляли колону своїх автомобілів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"За повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли біля 20-ті своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що ворог активних бойових дій на території області не проводить, але постійно обстрілює позиції наших військ з артилерії, у тому числі - реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами знаходяться Пологи та Гуляйполе.

За даними командування одного з батальйонів Сил оборони, російські військові використали важку вогнеметну систему "Солнцепек" по своїх же позиціях, цим самим фактично "випалили" окупантів з української землі.

У Запорізькій ОВА попередили про ймовірні провокації з нагоди 9 травня. Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину.

Як повідомляв УНІАН, окупанти нерідко останнім часом відмовляються брати участь у війні проти України. Іноді "відмовниками" стають цілі підрозділи.

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