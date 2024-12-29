Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни.

Інформація про начебто взяття в полон українського пілота у Курській області Росії є фейковою.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережі. "Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик. На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

У Командуванні нагадали, що ворожі повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор.

Відео дня

"Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Курській області

Раніше Associated Press із посиланням на українських солдатів та командирів на передовій, які говорили на умовах анонімності, зазначило, що українські війська ризикують втратити ще більше насилу завойованих земель у Курській області Росії.

Бої там зараз настільки інтенсивні, що деякі українські командири не можуть евакуювати загиблих. Затримки зв'язку та несвоєчасна тактика коштували життів, до того ж у військ мало можливостей для контратаки.

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