У Кремлі заявили, що продовжать війну.

Окуповані Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області після анексії стануть "суверенною територією РФ і на них буде поширюватися договір про союзну державу".

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За його словами, в Кремлі на спеціальній церемонії окупанти підпишуть чотири договори про анексію українських територій. Після цього Росія буде розцінювати всі удари по захопленій території, як агресію проти РФ.

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Пєсков також прокоментував можливості переговорів з українською стороною. Він заявив, що війна продовжиться, і вимоги країни-агресора не змінюються.

Торкнувся прес-сек Путіна і тему ядерної ескалації військового конфлікту.

"Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо всіх відповідально поводитися... Що стосується всієї цієї ядерної дискусії, то ще раз ми можемо всіх запросити ознайомитися з відповідною доктриною, де все написано", - заявив Пєсков.

Анексія окупованих територій

21 вересня разом з оголошенням в Росії часткової мобілізації Путін заявив також про проведення на всіх окупованих територіях України "референдум". Частину своєї промови він присвятив ядерним загрозам заходу.

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків.

З цього приводу вже обурилися в офісі президента України.

"Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

В Інституті вивчення війни переконані, що Путін, скоріш за все, оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня. Депутати Держдуми отримали запрошення прибути в Кремль на цей день.

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